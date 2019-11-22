Başkan Aksun'dan Öğretmenler Günü mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Aksun, gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli rolü öğretmenlerin üstlendiğini ifade ederek mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda en kutsal görevlerden biridir. Vatanperver, birikimli, bilinçli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerin yetişmesi öğretmenlerimizin elindedir. Bu kutsal yolda öğretmenlerimize güvenim ve desteğim tamdır.



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları, tarihimize ve milli kültüre bağlı, evrensel değerlere açık, aklı hür vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri için bin bir fedakarlıkla çalışan, öğretmenlerimize şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.



İçinizden biri olarak son derece zor, yorucu ama bir o kadar da zevkli ve heyecanlı en kutsal mesleğe sahip olduğunuzu biliyorum. Gelecek nesillerin mimarları, büyük Türk milletinin geleceği sizin elinizde yetişecektir.



Bu duygu ve düşüncelerle Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum." - ERZİNCAN