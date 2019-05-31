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Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izinde

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürüyor.

Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izinde, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürüyor. Her akşam başka bir iftar ve sahur sofrasına konuk olan, teravih namazlarını cemaatle kılan Alinur Aktaş, dün gece de Tayyip Erdoğan gibi teravih namazı sonrası Kuran-ı Kerim okudu.

Alinur Aktaş, dün gece teravih namazı için Şehreküstü Camisi'ni seçti. Bursa'nın tanınmış imam hatiplerinden Lütfü Taşcı'nın kıldırdığı teravih namazı sonrası Başkan Aktaş, merhum anne ve babası için okunan Kuranı Kerim hatminin duasına iştirak etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, duanın sonunda cemaate Fatiha Suresi ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. Kendisi de İmam Hatip Lisesi mezunu olan Alinur Aktaş'ın zaman zaman bazı camilerde teravih namazlarını kendisinin kıldırması da dikkat çekmişti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:09 Kaynak: İHA
Bursa, Alinur Aktaş, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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