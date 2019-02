Başkan Aktaş Yenişehir'de Coşkuyla Karşılandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Cumhur İttifakı Adayı Davut Aydın'la Yenişehir'de ziyaret ettiği halktan büyük destek gördü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın'la Yenişehir ilçesinde sokak sokak vatandaşları ziyaret ederek yeni dönemde yapacağı plan ve projeleri anlattı. Yenişehir halkı ise Alinur Aktaş ve Davut Aydın'a büyük teveccüh gösterdi.



Beraberindeki Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile birlikte MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Aktaş, burada MHP İlçe Başkanı Arif Eren ve Cumhur ittifakı adayı Davut Aydın ve partililer tarafından karşılandı. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Adı her ne kadar 15 Temmuz tarihinde konmuş gibi gözükse de derdi vatan, millet, bayrak ve devlet olan herkesin aynı çatı altında toplanacağı Cumhur İttifakının temelleri çok eskilere dayanıyor. Mesele gerçekten ülkenin ve devletin bekasıdır. Birileri sağdan, soldan, oradan ve buradan teröre iltisak etmiş birileriyle bir araya gelerek bugün yeter ki AK Parti olmasın, devlet ve millet diyenler olmasın kabilinden bir yaklaşımla hiçbir B planı olmadan bir yön çizmeye çalışıyor. Bu memlekete bir şekil vermeye çalışıyorlar ve diyorlar ki 'bu sadece bir yerel seçim 1 Nisan sabahından itibaren her şey normal seyrinde devam edecek'. Lakin yapılan ince ince çalışmalarla acaba bundan sonraki süreçte ülkeyi başka cenaha ve süreçlere sürükleyebilir miyiz sevdası ve heyecanıyla hareket eden bir tarz olduğunu buradaki her sağduyulu insan az çok tahmin ediyordur. Herkese derdimizi heyecanımızı anlatacağız. Bursa'mızın ve bütün ilçelerimizin daha güzel olması için el birliği ile çalışacağız. Ben Davut Aydın arkadaşımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.



Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu'nu parti binasında ziyaret eden Başkan Aktaş, partililere seçim sürecinde izleyecekleri yol haritasını anlattı.



Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu da makamında ziyaret eden Başkan Aktaş, günün büyük bölümünü ise esnaf ziyaretlerine ayırdı. İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Başkan Aktaş, 31 Mart seçimlerinin ülkenin meka meselesi olduğunun altı çizip, seçimler için destek istedi. - BURSA

