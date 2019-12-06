Başkan Alan'dan ecri misil borcunu ödemeyenlere uyarı

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.



Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, basın mensupları ile bir araya gelerek Ankara ziyareti, Stat konusu ve Fevkani Köprüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fevkani Köprüsü bazı esnafları konusunda sert konuşan başkan Alan, "Bazı arkadaşlarımız çok uygun fiyatlarda ecri misil bedellerini ödemeyerek ve ikinci el, üçüncü el hatta dördüncü ele hava paralarıyla birlikte vererek belediyenin kayıtlı malı üzerinden para kazanıyorlar ve aksine ecri misillerini ödemiyorlar. Bu kişileri en kısa sürede tahliye edeceğiz" dedi.



Konuşmasına Ankara ziyareti ile ilgili başlayan başkan Alan, "Her hafta Ankara'yı ziyaret ederek milletvekilimizin aracılığıyla bürokratlarımız, daire başkanlarımızı bakan yardımcılarımızı ve bakanlarımızı ziyaret ederek görüşmeler yapıyoruz. Bu haftaki gündem maddelerimiz Belediye Kültür Merkezimizin bir restorasyon yaprak daha iyi hale getirip halkımıza sunmak istiyoruz. Şuan kurslarımız başladı ama gençlerimiz buraya fazla rağbet göstermiyor. O yüzden burayı iyi hale getirmek istiyoruz bununla ilgili kararı önümüzdeki hafta vereceğiz. Geçen hafta Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcımız geldi. Kendileri ile A'dan Z'ye kadar gezdik. Bizden bazı istekleri var bunları tamamlayıp bir daha ki hafta genel müdürlüğü ziyaret ederek burayı faaliyete sokmak istiyoruz. Zonguldak'ımızın ailen dönüşüme ihtiyacı var. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun meyvesini en kısa zamanda toplayacağız inşallah" dedi.



"Bakanımızı Zonguldak'ta ağırlayacağız"



Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasaapoğlu'nu yeni yıla kadar Zonguldak'ya ağırlayacaklarını söyleyen Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, "Spor Bakanımız ile görüşme şansımız oldu. Merkez noktasında stat istediğimizi aktardık. Önceliğinde stat zemininin çok kötü olduğunu belirttik. Bakanımızı Zonguldak'a davet ettik. En kısa süre içerisinde bakanımızı ağırlayacağız. Yeni yıla girmeden bakanımızı Zonguldak'ta misafir ederek sorunları yerinde tespit etme noktasında burada ağırlayarak dertlerimizi yerinde anlatacağız" dedi.



"Bu şekilde davranmaya devam eden kim olursa olsun hemen tahliye edeceğiz"



Fevkani Köprüsünün Zonguldak'ı ikiye böldüğünü ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, " Köprü altı konusunda en başta ne diyorsak hala aynı yerdeyiz. Yıkmaya değil yapaya geliyoruz Biz köprü altı esnafını işgalci durumundan kurtarmak için ecri misilden kurtarmak için güvenlik açısından tehlike arz ettiği için bu sıkıntıdan kurtulmak için bir iş merkezi kurmak istiyoruz. 87 esnafımızı kurtarmak tapusunu almak isteyen satmak kaydıyla yok ben kiracı olmak istiyorum diyeni de kiracı statüsünde işgalci olmaktan kurtarmak istiyoruz. Fakat arkadaşlarımız çok uygun fiyatlarda ecri misil bedellerini ödemeyerek ve ikinci el, üçüncü el hatta dördüncü ele hava paralarıyla birlikte vererek ne yazık ki belediyenin kayıtlı malı üzerinden para kazanıyorlar ve aksine ecri misil bedellerini ödemiyorlar. Bu arkadaşlarımızın hepsine ihbarname gönderdik. Bu konuda çok netiz. Bu şekilde davranmaya devam eden kim olursa olsun hemen tahliye edeceğiz. Biz arkadaşlarımıza esnek davrandık. Herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bunları konuşmamıza rağmen yazı yazmamıza rağmen eskiden kalma bir gelenek gibi görüp ne ecri misil bedellerini ne su paralarını ne emlak vergilerini hiçbirini ödemiyorlar. Belediyeye ödemesi gereken hiçbir ücreti ödemeden aksine bazı arkadaşlarımız ikinci, üçüncü şahıslara veriyorlar. Borçlarını kuruşu kuruşuna ödeyen insanlar var bunların haklarını teslim edelim. Bunlar hep aynı kişiler bu tavrını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu konuda açık ve net söylüyorum en kısa zamanda o arkadaşlarımızı tahliye edeceğiz. Yıllardan bu yana böyle gelmiş böyle gitsin diyen arkadaşlarımız zaten köprünün yıkılmasını istemiyor. Biz köprüyü oradan kaldıracağız. Köprü Zonguldak'ı bölüyor. Dere ıslahı konusunda en geç önümüzdeki Ocak ayı içinde ihaleye çıkıyoruz. Köprüyü de 1 buçuk 2 sene içerisinde iş merkezimizi yapıp arkadaşlarımızı buraya taşıdıktan sonra köprüyü kaldırdığımız zaman Zonguldaldak'ı kimse tanıyamayacak" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK