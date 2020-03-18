Başkan Alkayış'tan korona virüsü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Alkayış'tan korona virüsü açıklaması - Son Dakika

Başkan Alkayış'tan korona virüsü açıklaması

6 saat önce

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak herkesi tedbirli ve belirtilen kurallara hassasiyetle uymalarını istedi.

Başkan Alkayış'tan korona virüsü açıklaması, System.String[]

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunarak herkesi tedbirli ve belirtilen kurallara hassasiyetle uymalarını istedi.


Bir süredir tüm dünyada salgın haline gelen korona virüsünün insanlığı tehdit ettiğini vurgulayan Başkan Alkayış, "Virüsün insanımıza zarar vermemesi için devletimiz ilk andan itibaren etkili tedbirler almıştır. Salgının en az zararla geçmesi için tüm gayretler seferber edilmektedir. AK Parti camiası olarak bu süreçte devletimizin tedbir ve önerilerini ciddiyetle takip etmekteyiz. Alınan tedbirler sonucu geçen hafta ülke genelinde tüm ilçe kongreleri ertelenmişti. Virüsün seyrine bağlı olarak genel merkezimiz yeni kararlar almaktadır. Bu kapsamda bu hafta sonu da ülke genelinde yapılacak olan tüm ilçe kongreleri genel merkezimiz tarafından ertelenmiştir. AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığımızın 22 Mart Pazar günü yapılacak olan 7.Olağan kongresi ertelenerek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni kongre tarihimiz AK Parti Genel Merkez teşkilatı başkanlığımız tarafından tarafımıza bildirilecektir. Salgının seyrine göre kongrelerimizin tarihi de kararlaştırılacaktır. Yeni kongre tarihimiz belirlendiğinde camiamız ve kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu süreçte alınan tedbirlere titizlikle uyulmasını tüm hemşehrimizden hassaten rica ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mustafa Alkayış, Adıyaman Merkez, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor         
16:18
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti         
13:40
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Alkayış'tan korona virüsü açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]