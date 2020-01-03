Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Meram ilçesinde bulunan Sahip Ata Camisi'nde esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları geleneğini Sahip Ata Caminde sürdürdü. Başkan Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte Sahip Ata Caminde Cuma namazı sonrası bölge esnafıyla ve vatandaşlarla görüştü. Fırsat buldukça her cuma vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu sayede hem hasbihal ediyoruz hem de bölge halkının taleplerini dinleme imkanı buluyoruz. Cuma Buluşmalarımız; birlik beraberliğimizi, hizmetlerimizde bereketi artırıyor, şehrin yönetimine katkı sağlıyor ve Cuma Bayramımızı hemşehrilerimizle beraber geçirmemize vesile oluyor" dedi. - KONYA