Başkan Altın, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika

Muş Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Ramazan Bayramı arifesinde açık işyerlerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, Ramazan Bayramı arifesinde Yılankıran Caddesi, Kasaplar Çarşısı, Yüzyıl Caddesinde açık bulunan işyerlerini ziyaret etti. Hayırlı ve bol kazançlar dilediği esnafların bayramlarını tebrik eden Başkan Altın, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. bBaşkan Altın, "Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayına Allah'ım tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bu duygularla ilçemizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MUŞ