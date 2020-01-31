Başkan Altun'dan Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Altun'dan Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ziyareti - Son Dakika

Başkan Altun'dan Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ziyareti

6 saat önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ankara'da kendilerine verilen evi Kızılay'a bağışlayan, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye ve babası Yahya Yiğit'i ziyaret etti.

Başkan Altun'dan Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ziyareti, System.String[]

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ankara'da kendilerine verilen evi Kızılay'a bağışlayan, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye ve babası Yahya Yiğit'i ziyaret etti.


Gösterdikleri hassasiyet için aileye teşekkür eden Başkan Özkan Altun," Şehidimiz yiğit kızımız Cennet Yiğit'in kıymetli ailesi yapmış oldukları duyarlı bağış ile bizleri bir kez daha gururlandırdı ve onurlandırdı. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Türk milleti olarak üzücü olaylar karşısında nasıl kenetlenip, bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha herkese gösterdik. Yiğit ailesinin yapmış olduğu bu anlamı bağış da bunun açık bir örneğidir. Bu vesileyle Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yarılara acil şifalar diliyorum. Şehit Cennet Yiğit kızımız ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.


Yahya Kemal Yiğit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Altun'a teşekkür etti.


Yahya Kemal Yiğit,"Devletimiz Elazığ'da büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Uzun zamandır bu bağışı yapmayı arzu ediyorduk. Biraz daha duralım, daire daha da değerlenince bunu devletimizin bir kurumu olan Kızılaya bağışlayalım dedik. Elazığ'daki bu deprem hadisesi olunca eşim 'Artık zamanı geldi. Rabbim depremden etkilenen tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun " diye konuştu. - KAYSERİ

Özel Harekat Daire Başkanlığı, Özkan Altun, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bağışladığı 8 milyon doların son adresi ABD olmuş
Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapan Başkent Gaz'dan açıklama: Hukuka ve vicdana uygun Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:05:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Altun'dan Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]