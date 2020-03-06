Başkan Arda'dan en anlamlı armağan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arda'dan en anlamlı armağan - Son Dakika

Başkan Arda'dan en anlamlı armağan

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bugün 500 kadın ile Anıtkabir ziyareti için yola çıkacak olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin merkez binası ve hizmet binalarındaki tüm birimleri tek tek gezerek kadın çalışma arkadaşlarına Türk ve dünya edebiyatı...

Başkan Arda'dan en anlamlı armağan, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bugün 500 kadın ile Anıtkabir ziyareti için yola çıkacak olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin merkez binası ve hizmet binalarındaki tüm birimleri tek tek gezerek kadın çalışma arkadaşlarına Türk ve dünya edebiyatı klasiklerinden kitaplar armağan etti.


Hediye olarak Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan ile Değirmen, Johann Wolfgang Von Goethe'nin Genç Werther'in Acıları, Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkümunun Son Günü, Anton Çehov'un Üç Yıl, Lou Andreas Salome'nin Arayışlar ve Feniçka, Stefan Zweig'ın Kızıl ve Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Halil Cibran'ın Meczup kitaplarını seçtiklerini belirten Arda, Türkiye'nin okumaya ve düşünmeye ihtiyacı olduğunu belirterek "Kadınların bu özel gününde onlara Türk ve dünya edebiyatı klasikleri olarak değerlendirilen kitaplardan armağan ettim. Her birimdeki kadına farklı kitapları armağan ederek herkesin kitap takası yapmasını istedim. Bu kitaplar yıllardır toplumlara yol gösteriyor, eskimiyor. Ülke olarak herkesin kitap okuması gerekiyor. Kadın çalışma arkadaşlarımın ve tüm emekçi kadınların bu özel gününü kutluyorum. Kadının, toplumun her alanında var olduğu bir Türkiye diliyorum" dedi. - İZMİR

Dünya Kadınlar Günü, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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