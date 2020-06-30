Başkan Arı, Ağbal'ı ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği yeni vizyon projeleri için Ankara'da temaslarda bulunan Başkan Arı'nın, Ağbal ile bir araya geldiği bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ziyarette Ağbal ile görüşen Arı, kentte devam eden projeler ve hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.



Kent merkezinde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra Nevşehir Kalesi etrafındaki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin turizme açılması konularının görüşüldüğü ziyarette Arı, Nevşehir'e verdiği desteklerden dolayı Ağbal'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, "Ardımda hep ağabeyliğini hissettiğim, kıymetli bakanım, Cumhurbaşkanlığımızın Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal'a konuk olduk ve şehrimize kazandıracağımız yeni projelerimizi görüştük." ifadelerini kullandı.