Başkan Arı'dan Mevlit Kandili mesajı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arı, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberin dünyayı şereflendirdiği Mevlit Kandili'nin, tüm insanlığa sevgi, barış ve sağlık getirmesini temenni belirtti.

Ahlak, şefkat ve merhamet peygamberi Hazreti Muhammed'in sadece İslam dünyası için değil, tüm insanlığın huzuru için tebliğde bulunduğunu vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Din, dil, renk ve ırk ayrımı yapmadan verdiği mesajlarla sadece müminlere değil, tüm dünya insanları için köklü bir kurtuluş reçetesi ortaya koyan peygamberimiz, yaşadığı dönemde ahlakı, örnek kişiliği ile büyük bir toplum önderi olduğunu ispatlamıştır. Allah'tan aldığı emirleri paylaşarak müminler başta olmak üzere tüm dünya insanlarının kıyamete kadar olan süre içinde mutluluğu için mücadele eden yüce peygamberimizin hayatını iyi idrak etmek, her Müslüman için en temel vazifedir. Onun için yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın dünyayı şereflendirdiği bu geceyi de çok iyi idrak etmek gerekir."