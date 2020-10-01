Başkan Aslan: "Eğitim cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün anahtarıdır" - Son Dakika

Başkan Aslan: "Eğitim cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün anahtarıdır"

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri Dönem Başkanı Memet Aslan, eğitimin cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün ise anahtarı olduğunu belirterek, "Kurallara hep beraber harfiyen uyalım;

Başkan Aslan:

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri Dönem Başkanı Memet Aslan, eğitimin cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün ise anahtarı olduğunu belirterek, "Kurallara hep beraber harfiyen uyalım; gençlerimizin, çocuklarımızın yüz yüze eğitimlerinin önünü açalım" dedi.

Dönem Başkanı Memet Aslan başkanlığında bir araya gelen Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri, kentin öncelikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Memet Aslan, "Eğitim öğretim, insanoğlunun varoluşuyla eşdeğerdir. Yani eğitim öğretim hikayesi, insanlık tarihidir. Her çağda, ister ilkel çağda olsun isterse modern çağda olsun eğitimin olmadığı hiçbir zaman aralığı düşünülemez. Eğitim cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün anahtarıdır. Kalkınmanın, sanayileşmenin, büyümenin, modernizmin ve refahın tek yolu akla ve bilime dayanan bir eğitim öğretim modelinin sağlanmasıdır. Okuyan toplum hem kendi mutlu olur hem çevre toplulukların mutlu olmasına vesile olur. Hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in de insanlığa ilk emri 'Oku'dur. Ülke olarak refah seviyemizi artırmak, çağdaş, modern, uluslararası toplumlarda hatırı sayılır ve tercih sebebi olacak bir ülke olmamız iyi ve kaliteli bir eğitim ile söz konusu olur. Akla, mantığa ve pozitif bilime uygun eğitim öğretim bizleri asri yapar. Okuma düşünmeyi, düşünme kavramayı, kavrama idraki, idrak sağduyulu tartışmayı, sağduyulu tartışma bizi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar, bunun sonucunda da farklılıklarla beraber yaşamayı öğrenir, farklılıkları zenginlik adleder, refah toplumu olmaya doğru yol alırız. Bütün bunları sağlamanın yegane yolu iyi bir eğitim öğretimle mümkündür. İyi bir eğitim öğretimin en büyük anaforu ise birebir ve yüz yüze yapılan eğitimdir. Eğiticisi ile öğretmeni ile birebir muhatap olmak, göz göze gelmek öğrenmenin en can alıcı noktasıdır. Öğrenmenin püf noktası göz temasıdır. Özellikle son bir yıldır dünyadaki pandemiden dolayı birebir yüz yüze eğitimler insan sağlığı düşünülerek ara verilmiş vaziyettedir. Şu an uzakta eğitim yöntemleri ile eğitimler sürdürülmeye çalışılıyor. İnternet üzerinde, televizyonlar vasıtasıyla kurulan bağlantılar marifeti ile sürdürülmeye çalışılıyor ama bu yöntemin çok verimli olduğu söylenemez. Çünkü bu imkanları bulamayan, araçlara ulaşamayan yığınlarca gencimiz ve çocuğumuz var. Bu da eğitimde ciddi bir fırsat eşitsizliğine sebebiyet vermektedir. Sağlıklı ve her bireyin eşit ve adilane bir şekilde eğitim almalarının tek yolu eskisi gibi yüz yüze eğitimi tekrar hayata geçirmektir. Burada da en büyük sorumluluk biz yetişkinlere düşmektedir. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim öğretimlerini en iyi şekilde tanımları, topluma, ülkeye ve insanlığa yararlı birer nefer olmalarını sağlamak biz yetişkinlerin sorumlu davranmaları sonucu ile hayat bulur. Bu süreçte hepimizin söylenen ve istenen kurallara, önlemlere ve yasaklara harfiyen uyarak ve uymayanları uyararak sağlayabiliriz. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim umudumuzdur, geleceğimizdir. İyi bir gelecek ve müreffeh bir dünya için çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi, kaliteli ve bilim temelli eğitim almaları şarttır. Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri olarak ve birer baba, abi, kardeş olarak herkesi ve her paydaşı sorumlu olmaya davet ediyoruz. Kurallara hep beraber harfiyen uyalım; gençlerimizin, çocuklarımızın yüz yüze eğitimlerinin önünü açalım. Her şey bizim elimizde" dedi. - VAN

Başkan Aslan: Eğitim cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün anahtarıdır
Başkan Aslan: Eğitim cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün anahtarıdır

Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurulu, Ekonomi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aslan: 'Eğitim cehaletin panzehiri, yüce gönüllülüğün anahtarıdır' - Son Dakika

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