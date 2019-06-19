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Başkan Ataç, Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı'na katıldı

32 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 31. Olağan Meclis Toplantısına katıldı.

Başkan Ataç, Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı'na katıldı, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 31. Olağan Meclis Toplantısına katıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) 31. Olağan Meclis Toplantısı, Bursa'da 63 kentten katılımcı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 2004'ten bu yana Tepebaşı Belediyesi'nin kurucu üyesi olduğu SKB'nin 31. Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Birlik Başkanı ve Başkanvekillerinin, Birlik Katip Üyelerinin, Birlik Encümen Üyelerinin ve Birlik Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin de belirlendiği toplantıda Başkan Ataç da Encümen Üyeliğine seçildi. Başkan Ataç, "Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 31. Olağan Meclis toplantısı son derece verimli oldu. Tepebaşı Belediyesi olarak 2004 yılından bu yana birlik kurucu üyeliğimiz faal biçimde devam ediyor. En deneyimli başkan olarak Divan Başkanlığı'nı da üstlendiğim Sağlıklı Kentler Birliği 31. Olağan Meclis Toplantısında 2018 yılını değerlendirdik. Kurullarda görev alacak üyeleri de belirlediğimiz toplantıda Encümen üyeliğine seçildim. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri Nazan Erşahin ve Banu Kurt, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Serpil Çamoğlu ve Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü İnci Çalışkan İnci Çalışkan da Başkan Ataç'a toplantıda eşlik etti. Yılda iki kez gerçekleştirilen olağan meclis toplantılarının ikincisinin, Ekim ayında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
Bursa, Ahmet Ataç, Türkiye, Tepebaşı, Yaşam
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