Başkan Atasoy: "Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Atasoy: 'Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Atasoy: "Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık"

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Ekvador Büyükelçisi Lourdes Puma Puma ile özellikle maden, inşaat ve turizm konularında iş birliği yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Başkan Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Ekvador Büyükelçisi Lourdes Puma Puma ile özellikle maden, inşaat ve turizm konularında iş birliği yapma kararı aldıklarını ifade etti.


Başkan Atasoy, büyükelçilik ziyaretlerine Ekvador Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği ziyaret ile devam etti. Ziyarette Başkan Atasoy ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Puma karşıladı. Ziyarette Türkiye ile Ekvador arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınırken, iki ülke arasındaki ihracat ve ithalatın arttırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


Büyükelçi Puma, ülkelerinde Türkiye'den yatırımcı götürmek istediğini belirterek, ayrıca Başkan Atasoy'u Ekvador'a davet etti. Türkiye ile Ekvador arasındaki ekonomik iş birliğinin arttırılması için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Büyükelçi Puma, ithalat ve ihracat hacminin arttırılmasının iki ülkenin lehine bir durum olacağına dikkat çekti.


Başkan Atasoy ise iki ülke arasında maden, inşaat ve turizm konularında iş birliği yapma kararı aldıklarını ifade etti.


Ziyaret plaket takdiminin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Türkiye, Puma, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması Erdoğan'ın çıkışı sonrası TİM düğmeye bastı! Etiketlerde 'Made in Türkiye' dönemi başlıyor Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:39:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atasoy: "Türkiye ile Ekvador arasında ekonomik iş birliği kararı aldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]