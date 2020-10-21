Başkan Atay, gazetecileri unutmadı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde, Aydınlı gazetecileri unutmadı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kapsamında Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni (ABGC) ziyaret etti. Aydın'da görev yapan gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Atay, tüm gazeteciler adına cemiyet başkanlarına çiçek, kalem ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yürüyüş kitabını hediye etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde basın mensupları ile gündemi değerlendiren Başkan Atay, görüş alışverişinde bulundu.

"Yanınızda değil birlikteyiz"

Ziyaretlerinde gazetecilerin kutsal bir görev icra ettiklerine dikkat çeken Başkan Atay; "Size her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bir süreçteyiz. Türkiye'de çok zor bir görevi ifa ediyorsunuz. Demokrasilerde en önemli unsur bağımsız gazeteciliktir, basındır. Bunu gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorsunuz. Bu kutsal görevinizde yanınızda değil birlikte olduğumuzu belirtmek isterim. Birlikte inşallah basının daha demokratik ve daha özgür olduğu günlerde birlikte çalışmaya devam ederiz. Biz de yerel yöneticiler olarak bu demokrasiye katkı yapmak için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" dedi. - AYDIN