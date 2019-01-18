Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla: "Gönül Belediyeciliğiyle Hizmet Ediyoruz"

Başkan Atilla: "Gönül Belediyeciliğiyle Hizmet Ediyoruz"

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe ve Bağcılar mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz" dedi.

Başkan Atilla:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe ve Bağcılar mahallelerinde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kaynartepe ve Bağcılar Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bağcılar Mahallesi'nde Yurttaş ailesini evinde ziyaret eden Başkan Atilla, aile ile çay içip sohbet etti. Başkan Atilla daha sonra Kaynartepe mahallesini ziyaret ederek vatandaşlara Belediyecilik projeleriyle ilgili görüşünü aldı. Sokakta vatandaşlarla selamlaşan Başkan Atilla, aileleri evlerinde ziyaret ederek çay içip sohbet etti. Sosyal ve şantiye belediyeciliğinin tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Başkan Atilla, "Sadece proje yapmak olmuyor, kalplere giden yolu imar etmemiz lazım. Kırık kalpler var bunları onarmamız lazım. Yaralı kalplere merhem olmak lazım. Diyarbakır'ımıza sunduğumuz hizmet belediyeciliğinin yanında hemşehrilerimizin gönlüne giden Yolları imar ederek gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz. Şehrimizde herkesin sesine kulak veriyoruz. Halk odaklı belediyecilik yapıyoruz. Tüm hizmetleri yaparken tek amacımız, hemşehrilerimizin hayır duasını almaktır" dedi.

Vatandaşlar ise sokaklarına ilk defa bir Belediye Başkanı geldiğini belirterek, Başkan Atilla'ya teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Bağlar, Bağcılar, Diyarbakır, Güncel
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