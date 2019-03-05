Son Dakika Haberleri: Başkan Başsoy'dan Ev Ziyaretleri

Başkan Başsoy'dan Ev Ziyaretleri

1 saat önce

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Çukurkuyu Beldesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

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Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Çukurkuyu Beldesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Beldelerin sorunlarını daha iyi anlamak ve çözüme kavuşturmak için beldelerde aile ziyaretlerinde bulunarak ailelerin belde hakkında isteklerini ve şikayetlerini dinliyor.

Çukurkuyu Beldesinde belde sakinleriyle bir araya geleceği toplantı öncesi beldeye gelen Başsoy, toplantı saatine kadar yaşlı aileleri ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Başsoy, "Biz gönül belediyeciliğini esas aldık ve ilk günden bu yana bu doğrultuda ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Yaşlılarımız başımızın tacı onları unutmadığımızı her an destekçileri olduğumuzu hissettirmek, gözlerindeki mutluluğu görmek bizim en büyük sevincimiz. Ayrıca beldelerin Erzincan Belediyesine bağlanmasıyla çalışma alanımız daha da genişledi. Çalışmalarımızı ve planlarımızı daha hızlı yapmamız için her beldede her mahallede her sokakta ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bizim Beldelerle ilgili büyük projelerimiz var ama vatandaşımızı da dinleyip eksik olan her şeyi gündemimize alıyoruz" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

Çukurkuyu, Cemalettin Başsoy, Erzincan, Güncel
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