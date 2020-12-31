Başkan Batur, belediye personeliyle 2020'yi uğurladı - Son Dakika

Başkan Batur, belediye personeliyle 2020'yi uğurladı

31.12.2020 11:05
Başkan Batur, belediye personeliyle 2020'yi uğurladı, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu yıl da geleneği bozmadı, belediye binalarını tek tek ziyaret ederek çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu yıl da geleneği bozmadı, belediye binalarını tek tek ziyaret ederek çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Başkan Batur, 2021 yılının tüm dünyaya öncelikle sağlık getirmesini diledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçenin farklı noktalarındaki belediye hizmet binalarında görevlerini sürdüren personele yeni yıl ziyaretinde bulundu. Zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Batur, belediye çalışanlarına aileleriyle birlikte sağlıklı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

"En zor, en sıkıntılı yıllardan biri"

İzmir depreminin ardından hizmet binalarından taşınarak ilçe geneline yayılan yeni yerlerinde çalışmaya başlayan belediye birimlerini gezen Batur'a, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, belediye bürokratları ve belediyede örgütlü sendika temsilcileri de eşlik etti. Batur, Güzelyalı Kültür Merkezi, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Yağhaneler Hizmet Binası, Ayla Ökmen Semt Merkezi, Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Toros Sosyal Tesislerine giderek, personelin yeni yılını kutladı. 2020'nin hem Türkiye hem de dünya için en zorlu, en sıkıntılı yıllardan biri olduğuna işaret eden Başkan Batur, "Böyle bir yıl yaşamadık. Gerçekten bir daha böyle günler yaşamamak en büyük dileğimiz. Ülkemizde her gün 250 vatandaşımızı kaybediyoruz. Bundan sonraki süreçte aşı kampanyasının doğru yönetilmesi en büyük temennimiz ki başka bir çıkış yolu da görünmüyor" diye konuştu.

Çalışanlara 'pandemi' teşekkürü

Konak Belediyesinin yaşanan pandemi sürecinde çok iyi bir sınav verdiğini söyleyen Batur, "Pandemi sürecinde temizlik işlerimiz başta olmak üzere park ve bahçeler, fen işleri ve diğer kurumlarıyla Konak Belediyesi vatandaşına en iyi hizmeti götürme noktasında başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu konuda emeği geçen tüm emekçi arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Konak Belediyesi hem vatandaşın nezdinde hem de kamuoyunda, sizlerin çalışması sayesinde iyi puan aldı. Vatandaşlarımıza ulaştık, sıkıntıların aşılması noktasında onların yanlarında olduk" dedi.

"Sağlıklı bir sene olsun"

Konak Belediyesinin her noktada "Birlikte Konak" anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Batur, şöyle konuştu: "Ben de sizlerle, 'Birlikte Konak' anlayışını yürütmekten son derece mutluyum. 2021'den beklentilerimiz büyük. İnşallah bu beklentilerimiz gerçekleşir. Öncelikle sağlıklı bir sene, pandemiden kurtulduğumuz bir yıl ve daha sonra da huzur, başarı dolu bir yıl olsun. Tüm arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Ailelerinizle birlikte huzur, başarı, esenlik dolu bir yıl diliyorum."

İşçilerden tablo hediyesi

Ziyaretlere eşlik eden Disk Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kaya ve sendika temsilcileri de Başkan Batur'a işçiler tarafından yapılan tablosunu hediye etti. Sendika temsilcileri Batur'a işçinin, emekçinin her zaman yanında olduğu için teşekkür etti.

Sağlık diledi

Vatandaşlara da sosyal medya üzerinden sağlık ve mutluluk dolu bir yıl dileyen Başkan Batur, şu sözlere yer verdi: "2020 hepimiz için gerçekten zor, yaşamlarımızı tamamen değiştiren ve derin izler bırakan bir yıl oldu. Tam da bu nedenle 2021'den beklentimiz şimdi çok daha büyük. Yeni yılın şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için öncelikle sağlık getirmesini diliyorum. 2021'in tüm beklentilerimizi karşılayan, üzüntülerimizi geride bıraktığımız, ailelerimizle sağlık içinde yaşayacağımız, mutluluk, başarı, barış dolu, güzellikler yılı olmasını umuyorum. Mutlu yıllar." - İZMİR

Başkan Batur, belediye personeliyle 2020'yi uğurladı
Başkan Batur, belediye personeliyle 2020'yi uğurladı
Başkan Batur, belediye personeliyle 2020'yi uğurladı
Başkan Batur, belediye personeliyle 2020'yi uğurladı

Abdül Batur, Sendika, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Batur, belediye personeliyle 2020'yi uğurladı - Son Dakika


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