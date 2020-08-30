Başkan Berge'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı - Son Dakika

Başkan Berge'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı, System.String[]

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, yayımladığı mesajda, "30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Çağdaş ve uygar bir ülke olmamızın temel taşı olan Zafer Bayramı'nı sevinçle karşılıyoruz. Milli mücadelemizin zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve ilelebet payidar olacağı kanıtlanmıştır. Düşman kuvvetlerinin Anadolu'dan çıkarılması ile birlikte ülkemiz, büyük badireler atlatarak yoluna devam etmiştir. Adeta yeniden dirilişimizin sembolü olan 30 Ağustos, bizi bir ve beraber yapan bir zafer olmuştur. Unutulmamalıdır ki Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu destanımız, tüm dünyaya örnek olmaktadır. Bize emanet edilen bu vatan topraklarını aziz milletimiz ile birlikte korumaya devam edeceğiz. Şanlı milletin şanlı evlatları olarak ülkemizin müreffeh düzeye gelmesi için çalışacağız. Başta Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu memleket için can vermiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi. - VAN

Zafer Bayramı, Zafer Haftası, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 08:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Berge'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi Özel okullarda KDV oranı yüzde 1'e indirildi Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi İstanbul'da gece yarısı 2 otomobil alev alev yandı Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı İskoçya Premiership'te ilk 6 hafta kaybetmeyen Rangers, Celtic'in 114 yıllık rekoruna ortak oldu Ahmet Nur Çebi, Quaresma çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok Son dakika: İdlib'de askeri birliğimize bombalı araçla saldırı girişimi: 9 askerimiz yaralandı Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım         
20:24
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi         
19:39
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı         
16:57
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı         
16:47
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu         
16:13
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap         
15:47
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi         
14:40
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor         
14:38
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım         
14:31
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor         
13:53
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım         
13:53
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı         
12:58
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı         
12:53
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım         
11:22
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı         
09:49
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu         
09:00
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi         
08:50
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 09:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Berge'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei