Başkan Berge'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı - Son Dakika

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, yayımladığı mesajda, "30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Çağdaş ve uygar bir ülke olmamızın temel taşı olan Zafer Bayramı'nı sevinçle karşılıyoruz. Milli mücadelemizin zaferle taçlandırıldığı 30 Ağustos ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve ilelebet payidar olacağı kanıtlanmıştır. Düşman kuvvetlerinin Anadolu'dan çıkarılması ile birlikte ülkemiz, büyük badireler atlatarak yoluna devam etmiştir. Adeta yeniden dirilişimizin sembolü olan 30 Ağustos, bizi bir ve beraber yapan bir zafer olmuştur. Unutulmamalıdır ki Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu destanımız, tüm dünyaya örnek olmaktadır. Bize emanet edilen bu vatan topraklarını aziz milletimiz ile birlikte korumaya devam edeceğiz. Şanlı milletin şanlı evlatları olarak ülkemizin müreffeh düzeye gelmesi için çalışacağız. Başta Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu memleket için can vermiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi. - VAN