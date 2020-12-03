Başkan Beyoğlu'ndan Engelliler Gününde anlamlı ziyaret - Son Dakika

Başkan Beyoğlu'ndan Engelliler Gününde anlamlı ziyaret

03.12.2020 13:34
Başkan Beyoğlu'ndan Engelliler Gününde anlamlı ziyaret, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ilçede engelli bireylerin yaşadığı aileleri ziyaret ederek hem gönüllerini aldı hem de çeşitli hediyeler takdim etti.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ilçede engelli bireylerin yaşadığı aileleri ziyaret ederek hem gönüllerini aldı hem de çeşitli hediyeler takdim etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde dikkat çeken anlamlı davranış Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi. Başkan Beyoğlu, engelli bireyleri bulunan aileleri tek tek ziyaret ederek sohbet etti, gönüllerini aldı ve çeşitli hediyeler takdim ederek engelli çocukların yüzünü güldürdü. Körhat Mahallesinde ikamet eden Güntür ailesiyle ziyaret turuna başlayan Beyoğlu,17 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu ile yakından ilgilenerek sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi aldı. İkinci durak Alipınar Mahallesinde yaşayan Çelik ailesi oldu. 8 yaşında zihinsel engelli kız çocuğunun yaşadığı evde samimi bir ortamda geçen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Sur olayları sırasında mağdur olarak Bağlar'a taşınan ailenin babası inşaat işçisi olarak yaşıyor. Aile, ilk kez bir yöneticinin kendilerini ziyaret ettiğini dile getirerek Başkan Beyoğlu'a teşekkür etti.

"Her ailenin ayrı bir hikayesi var"

Eşi Dürdane Beyoğlu'nun da katıldığı ziyaretlerde Başkan Beyoğlu, son olarak Arslan ailesini ziyaret ederek babanın işitme engelli olduğu ailenin fertleriyle dertleşti. Anne ve babanın bina görevlisi olarak çalışıp ailenin geçimini sağlamaya çalıştığı Çelik ailesine destek sözü veren Başkan Beyoğlu, beraberinde getirdiği hediyeleri takdim ettikten sonra ayrıldı.

Engelli vatandaşların sahiplenilmesi ve yaşamın her alanına kazandırılması çalışmalarına tam destek vererek bunu uygulamalarıyla gösteren bir anlayışa sahip olduklarını belirten Beyoğlu, "Bunun gereğini yapmak hem yüce dinimiz İslam'ın hem de kültürümüzün gereğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm soru ve sıkıntılarını çözmede kardeşlerimizin yanında olacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu'ndan Engelliler Gününde anlamlı ziyaret
Başkan Beyoğlu'ndan Engelliler Gününde anlamlı ziyaret
Başkan Beyoğlu'ndan Engelliler Gününde anlamlı ziyaret

Dünya Engelliler Günü, Beyoğlu, Engelli, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Beyoğlu'ndan Engelliler Gününde anlamlı ziyaret - Son Dakika


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