Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısına katıldı. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışmalarıyla turizm sezonuna hazır olduğunu belirterek sezonun hayırlı olmasını diledi.



2019 yılında yerli ve yabancı 22 buçuk milyon turist ağırlayan Antalya'da 2020 turizm sezonuna yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, hazırlıklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer ve ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile birlikte toplantıya katılarak belediyenin sezona yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şehri ilgilendiren alt yapı, peyzaj düzenlemesi, şehir mobilyaları gibi çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Böcek, "Antalyamızda sezona hazırız" dedi. Başkan Böcek, Antalya turizmi için son derece önemli olan denizin temizliğini korumak adına arıtmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yaptığını söyledi. Başkan Böcek 500 milyon liranın üzerindeki bu işbirliği kapsamında bazı arıtmaların Bakanlık tarafından yapılacağını belediyenin de 20 yıl süreyle atık su gelirini Turizm Bakanlığı'na vereceğini söyledi. Başkan Böcek desteği için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.



Meclis toplantısı Patara'da



2020 yılının Patara Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Böcek, "Patara yılı ilan edildiğinde biz Patara'daydık. Orada muhtarımızla da görüştük. Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde Antalya Turizm Birliği'ni kuruyoruz. Turizm birliğini kurarken ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber, turizmcilerimizin de içerisinde yer alacağı bir yapı olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Birliği olarak ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla biz Patara'da olacağız. Yetişirse Nisan ayı yetişmezse Mayıs ayı meclis toplantımızı Patara'da yapacağız" dedi.



Tuncer: "45 nokta belirledik"



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de özellikle ulaşım ile ilgili sezona yetiştirilecek şekilde turist odaklı bir çalışma içerisinde olunduğunu anlattı. Tuncer, "Toplu ulaşım sistemini gösteren, çeşitli ulaşım kanallarını değişik renklerde turistlerin anlayacağı şekilde haritalandıracak ve bunu da hem havalimanlarımızda, hem dijital ortamlarda ve diğer tanıtım materyallerinde gösterecek şekilde bir hazırlık tamamlayacağız" dedi.



Genel Sekreter Tuncer, turistler yönelik düzenlenecek hop on hop off otobüs turları ile ilgili çalışmada da son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "UKOME kararlarımızı alarak 11 durak, turistik ve doğal güzelliklerimizin olduğu 45 nokta belirledik. Mardan Palace'tan Sarısu'ya kadar ilk etapta başlayacağımız hop on hop off turlarımız olacak. 3 ay içinde de bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.



ASAT'ın yatırımları anlatıldı



Toplantıda ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt da ASAT'ın çalışmaları hakkında sunum yaptı. Kurt, ASAT Genel Müdürlüğü'nün 4 yıllık yatırım planının hazır olduğunu belirterek, arıtmalar da dahil alt yapıya 4 milyar 166 milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Antalya'da sorunsuz bir yaz sezonu geçirilmesi için de tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıklayan Kurt, Belek 1 ve Belek 2 terfi istasyonlarının devreye alınacağını belirtti. Kurt Antalya'da 19 tane gemi atık kabul tesisinde önümüzdeki haftadan itibaren mevzuata göre teknik kontrollerin yapılacağını açıklarken, sezon boyunca otel atıklarına ilişkin denetimlerin de süreceğini belirtti.



Başkan Böcek toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, "Son derece önemli bir toplantıydı. Bakanımızın gelmesi de önemliydi. Antalya valimiz başta olmak üzere, turizm sektörü paydaşlarımız, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızın da katıldığı son derece başarılı bir toplantıydı" dedi. - ANTALYA