Başkan Böcek'ten Antalyaspor ve taraftarına anlamlı marş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Böcek'ten Antalyaspor ve taraftarına anlamlı marş - Son Dakika

Başkan Böcek'ten Antalyaspor ve taraftarına anlamlı marş

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor ve taraftarı için marş yaptırdı.

Başkan Böcek'ten Antalyaspor ve taraftarına anlamlı marş, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya spor ve taraftarı için marş yaptırdı. Marşa birde klip çeken Başkan Böcek, marşın bulunduğu CD'yi Antalyaspor Kulübü Derneği ve Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyelerine hediye etti. Marşı sosyal medya hesaplarından da paylaşan Başkan Böcek, "Hüznünde sevincinde her zaman yanında olmaktan gurur duyduğumuz Antalyaspor'umuz için ne yapsak az" dedi.


Antalyaspor sevgisini her fırsatta dile getiren ve spora her zaman destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor'a bağlılığını bir kez daha gösterdi. 26 yıllık siyaset hayatında sporu her zaman siyasetten ayrı tuttuğunu vurgulayan Başkan Böcek, sözlerini Ali Altay'ın yazdığı Antalyaspor ve Antalyaspor taraftarı için anlamlı bir marş yaptırdı. Antalyaspor'a olan aşkın, sevginin, tutkunun ve bağlılığın vurgulandığı marş Çavbella melodisiyle dinleyenleri heyecanlandırıyor. Başkan Böcek'in hazırlattığı marş bir kliple sosyal medyadan da paylaşıldı.


CD hediye etti


Böcek, marşın bulunduğu CD'yi Antalyaspor Kulübü Derneği ve Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile ve İkinci Başkan Mustafa Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Aziz Çetin, Osman Sapmaz, Dernek Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu, Dernek Hukuk Müşaviri Cenk Soyer ve Antalyaspor Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Tanır'a takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve diğer bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda Antalyaspor Kulübü Derneği üyelerine marşı dinletti, klibi izletti. Antalyaspor için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirten Böcek, "Her şey Antalya ve Antalyaspor için. Bu düşünceyle 26 yıllık siyasi hayatımda spor ile siyaseti hep ayırdım. Büyükşehir belediyesi olarak Antalyaspor için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Hüznünde sevincinde her zaman yanında olmaktan gurur duyduğumuz Antalyaspor'umuz için ne yapsak az" dedi.


Başkan Böcek Antalyaspor için yaptırdığı marşı sosyal medya hesaplarından da paylaştı. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalyaspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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