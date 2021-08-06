Üye Girişi
Başkan Büyükakın, ''137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz''

06.08.2021 09:21
Başkan Büyükakın, ''137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz'', System.String[]

Başkan Büyükakın, "Kandıra'mızın doğusunda yer alan Pınardüzü, Karaağaç, Ballar, Çamkonak, Babalı ve Dikili Mahallelerinin altyapı problemlerini gidereceğiz" açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin turizm merkezlerinden olan Kandıra'nın kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu. Karaağaç Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Büyükakın, Kandıra'nın doğu sahillerinin altyapı ve atıksu problemlerini giderecek olan arıtma tesisi ve altyapı projesinin 2022 yılı yatırım programına aldıklarını belirterek, "Proje ile birlikte Kandıra'mızın doğusunda yer alan Pınardüzü, Karaağaç, Ballar, Çamkonak, Babalı ve Dikili Mahallelerinin altyapı problemlerini gidereceğiz." dedi.

"2022 YILI YATIRIM PROGRAMINA ALINDI"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Kandıra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, Karaağaç mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin her karışına hizmet etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. İSU Genel Müdürlüğü olarak turistik olarak önemli bir merkez konumunda olan bölgenin kış ve yaz nüfus projeksiyonları da göz önünde bulundurularak "Kandıra İlçesi Doğu Sahilleri Atıksu ArıtmaTesis Projesi" kapsamında konvansiyonel atıksu arıtma tesisi projelendirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, projeyi 2022 yılı yatırım programına aldıklarını söyledi.

"DOĞU SAHİLLERİNİN ALTYAPI PROBLEMLERİNİ GİDERECEĞİZ"

Proje kapsamında gelecekteki nüfus göz önünde bulundurarak 50 bin nüfusa hizmet vermek için 10 bin m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, 6 adet terfi merkezi ve toplam 137 km uzunluğunda atıksu altyapı hattı inşa edileceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Kandıra ilçemizde 2021 yılı yatırım programı kapsamında birçok mahallesinde içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hattı ile dere ıslahları, içmesuyu depoları ve foseptik kuyuları inşa ediyoruz. Turistik ilçemizin doğu sahillerinin altyapı problemlerini gidermek için proje hazırladık" açıklamasını yaptı.

"137 KM UZUNLUĞUNDA KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞA EDECEĞİZ"

"İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu projeyi, 2022 yılı yatırım programına aldık" vurgusunu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Proje kapsamında deniz turizmi nedeniyle yazın artan nüfus göz önünde bulundurarak 50 bin kişiye hizmet vermek için 10 bin m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, atıksuları aktarmak için 6 adet terfi merkezi ve 6 mahallenin atıksularını toplamak için de 137 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi inşa edeceğiz. Bu proje ile birlikte Kandıra'mızın doğusunda yer alan Pınardüzü, Karaağaç, Ballar, Çamkonak, Babalı ve Dikili Mahallelerinin altyapı problemlerini gidereceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Karaağaç, Kandıra, Yatırım, Dikili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz'' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı 09:52 Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki 09:34 Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı 09:19 Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir 09:15 Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı 09:13 TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan 09:04 Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi 00:14 Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı 21:58 Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı

Son Dakika Haberleri
09:51 Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı
09:49 Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor
09:23 Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı
09:19 Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
09:17 Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
09:15 Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir
09:13 TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı
09:10 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı
09:07 Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk sosyal medyada gündem oldu
09:04 Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı
Milas Belediye Başkanı'ndan uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne ilerliyor Milas Belediye Başkanı'ndan uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne ilerliyor         
09:53
Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor         
09:50
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?         
09:17
Orman yangınlarından etkilenen yerler için Orman yangınlarından etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi, vergi yükümlülükleri ertelendi         
09:13
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı         
02:36
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Hakan Sabancı için Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor         
20:11
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı         
17:01
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 10:01:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükakın, ''137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement