Başkan Büyükakın, ''137 kilometre kanalizasyon hattı döşeyeceğiz'' - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin turizm merkezlerinden olan Kandıra'nın kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu. Karaağaç Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Büyükakın, Kandıra'nın doğu sahillerinin altyapı ve atıksu problemlerini giderecek olan arıtma tesisi ve altyapı projesinin 2022 yılı yatırım programına aldıklarını belirterek, "Proje ile birlikte Kandıra'mızın doğusunda yer alan Pınardüzü, Karaağaç, Ballar, Çamkonak, Babalı ve Dikili Mahallelerinin altyapı problemlerini gidereceğiz." dedi.

"2022 YILI YATIRIM PROGRAMINA ALINDI"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve teşkilat üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Kandıra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, Karaağaç mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin her karışına hizmet etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. İSU Genel Müdürlüğü olarak turistik olarak önemli bir merkez konumunda olan bölgenin kış ve yaz nüfus projeksiyonları da göz önünde bulundurularak "Kandıra İlçesi Doğu Sahilleri Atıksu ArıtmaTesis Projesi" kapsamında konvansiyonel atıksu arıtma tesisi projelendirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, projeyi 2022 yılı yatırım programına aldıklarını söyledi.

"DOĞU SAHİLLERİNİN ALTYAPI PROBLEMLERİNİ GİDERECEĞİZ"

Proje kapsamında gelecekteki nüfus göz önünde bulundurarak 50 bin nüfusa hizmet vermek için 10 bin m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, 6 adet terfi merkezi ve toplam 137 km uzunluğunda atıksu altyapı hattı inşa edileceğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Kandıra ilçemizde 2021 yılı yatırım programı kapsamında birçok mahallesinde içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hattı ile dere ıslahları, içmesuyu depoları ve foseptik kuyuları inşa ediyoruz. Turistik ilçemizin doğu sahillerinin altyapı problemlerini gidermek için proje hazırladık" açıklamasını yaptı.

"137 KM UZUNLUĞUNDA KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞA EDECEĞİZ"

"İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu projeyi, 2022 yılı yatırım programına aldık" vurgusunu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Proje kapsamında deniz turizmi nedeniyle yazın artan nüfus göz önünde bulundurarak 50 bin kişiye hizmet vermek için 10 bin m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, atıksuları aktarmak için 6 adet terfi merkezi ve 6 mahallenin atıksularını toplamak için de 137 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi inşa edeceğiz. Bu proje ile birlikte Kandıra'mızın doğusunda yer alan Pınardüzü, Karaağaç, Ballar, Çamkonak, Babalı ve Dikili Mahallelerinin altyapı problemlerini gidereceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.