Başkan Büyükakın, Gebze'de personeliyle bayramlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze bölgesindeki belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze bölgesindeki vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediye çalışanlarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Çalışanlara aileleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Büyükakın, "Hep birlikte yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Büyük bir vebal aldık. Halkımızın emanetini birlikte koruyacak ve sahip çıkacağız. Siz kıymetli personellerimizin tavsiyelerini her fırsatta almak isterim. Çalışanlarımız, Büyükşehir Belediyemizin ve bizlerin yüzüdür" dedi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Balamir Gündoğdu, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükagöz ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan'ın da katıldığı personel bayramlaşmasında konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, hizmet kalitesini ve çıtasını çalışanlarımızla belirlediklerini ifade ederek, "Asıl hizmeti sizler yaparken bizler koordinasyonu sağlıyoruz. Sonuçta kadınından çocuğuna, gencinden yaşlısına kadar tüm vatandaşımıza dokunan sizlersiniz. Halka yansıyan yüzümüz sizlersiniz. Bu bilinç ve anlayışla Büyükşehir Belediye Başkanı gibi çalışmanızı istiyorum. Vatandaşımızla iletişim halindeyken de belediye başkanıyla konuşuyormuş gibi hareket etmenizi istiyorum. İnsanlarımızı mutlu etmek için var olduğumuzu unutmayın" dedi.



"Aldığımız her kuruşu hak etmek için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullanan Büyükakın, "Devletin tek bir kuruşunu ve malını azami hassasiyet göstererek korumanızı istiyorum. Bu görevlerin emanet olduğu asıl makam sahibinin millet olduğunu unutmayın. Bu aslında bir manevi yaklaşımdır. Unutmayın ki bizim medeniyetimiz ahlak medeniyetidir. Yapmamız gereken insanımızın hassasiyetlerine göre hareket etmektir. İkinci anlayış benim için kırmızı çizgi Beyt-ül maldır. Garipleri, yoksulları, yetimleri ve ihtiyaç sahiplerini hep birlikte koruyacağız. Şunu bilelim ki milletten alıyoruz millete vereceğiz. Kullandığımız eşyalara azami hassasiyet göstereceğiz" diye konuştu.



Çalışma arkadaşları için elinden geleni yapacağını da söyleyen Başkan Büyükakın, "Vatandaşımızı mutlu etmek için de hep birlikte çalışacağız. Millete hizmet etmek için bu görevlere geldik. Yönetimler ve hükümetler halk için vardır. Halk hükümetler için yoktur. Belediyeler vatandaşımıza hizmet etmek için vardır. Varlık sebebimiz olan halkımıza hizmet etmeyi unutmayarak, emanet ehli olarak çalışmanızı ve hareket etmenizi istiyorum. Bu emaneti hep beraber kollayacağız. Şunu da dile getirmem gerekir ki aldığımız bu emanet aslında çocuklarımızdan aldığımız emanettir. Her bir vatandaşımızın sokaklarda huzur içinde yürümesi için bu emanetlere sahip çıkacağız. Bu emanet aslında ateşten giydiğiniz gömlektir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

