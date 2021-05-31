Başkan Büyükakın, ''Yürüyüş yolu yıl sonu bitecek'' - Son Dakika

Kocaeli İzmit İlçesi'nin merkezinde yenilenen Yürüyüş Yolu projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bölgede esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini belirten Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun da katıldığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Yenilediğimiz İzmit Yürüyüş Yolu projemizi bu yıl sonu tamamlayacağız. Bölgede esnafımızın önünde maksimum bir hafta kalacak şekilde çalışmalarımızı yaparak, şehrimizi çok önemli bir hizmeti daha yerine getirmiş olacağız" dedi.

"BURADA GEÇMİŞİN ANILARINA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ve Sadık Uysal'ın da yer aldığı birlikteliklerde, projenin geldiği son durum hakkında Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur'dandetaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, "İzmit Yürüyüş Yolu, tarihin içinden geçtiği bir koridordur. Bu yolda insanlarımız mutlu bir şekilde asırlık çınarların gölgesinde serinleyecek ve yeniden bir kez daha tarihin parçası olacaklar" ifadelerini sarf etti. İzmit Yürüyüş Yolu'nun İstanbul – Bağdat Demiryolu Hattı'nın ilk etabı olmasına da değinen Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak burada geçmişin anılarına sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir yürüyüş yolunda insanımıza yakışan bir hizmeti yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

"MARKA DEĞERİNE ÇOK BÜYÜK BİR KATKISI OLACAK"

Yenilenen İzmit Yürüyüş Yolu'nun, 7/24 yaşayacak olması, kentin marka değerine değer katması nedeniyle çok önemli olduğunu, alternatif yolları, servis hatları, parklanmalar gibi her detaynı planlandığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Sokak sanatları, oyun parkurları, yeni sosyal donatılar, aydınlatma ve diğer tüm detay çalışmalarla yenilediğimiz İzmit yürüyüş Yolu, şehrimizin marka değerine çok büyük bir katkısı olacak" diyerek açıklamasını tamamladı.