Büyükkılıç, çevre illerin yöneticilerini ağırladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş'ı makamında konuk etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı programlar için kente gelen komşu illerin vali ve belediye başkanı ile il genel meclis başkanını makamında ağırlayan Büyükkılıç, konukları ile Kayseri ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükkılıç, Nevşehir Valisi Becel'e Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) sanatçıları tarafından yapılan el emeği eserlerin yer aldığı Ahilik Sergisi'ni gezdirerek, el sanatları ve Ahilik kültürü konusunda bilgi verdi.

Büyükkılıç,, sergiyi çok beğenen Vali Becel'e kök boyadan yapılmış el dokuması kilim hediye etti.