Başkan Büyükkılıç Hacılar'da - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç Hacılar'da

24.11.2020 12:45
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek, Hacılar ilçesinde planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek, Hacılar ilçesinde planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman 16 ilçemizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dayanışma anlayışı içerisinde bu güzel şehre hizmet edeceğiz" dedi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Hacılar da devam etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, uyum kültürü içinde Hacılar'ın projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, Kayseri'nin incisi Erciyes ile bütünleşmiş halde olan kayak merkezinin önemli bir boyutunun Hacılar bölgesinde olduğunu dile getirdi.

Bu güzelliklerin yanında Hacılar'ın artık turizmin de merkezi olmaya başladığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Nezaketiyle, çalışkanlığıyla Hacılarımıza hizmet için koşturan çok değerli Bilal başkanımıza ve onun kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Hacılar bizim olmazsa olmazımız bir ilçemizdir. Hemen merkezin yanı başındaki en gözde ilçelerdendir. Erciyes'imiz ile bütünleşmiş halde kayak merkezimizin önemli bir boyutu Hacılar bölgesindedir. Bütün bu güzelliklerin yanında artık turizmin de merkezi olmaya başladı. Hörmetçi Çiftliğimizin kaymağından başlayıp, yılkı atları ile devam eden bu süreçte hakikaten kahvaltıları ile gündeme oturmaya başladı. Bunların yanında bizim fiziki olarak yapacağımız çalışmalarda birlikte değerlendirmek suretiyle gözden geçiriyor ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Bunun da elhamdülillah bereketini yaşıyoruz. Hayırseverliğiyle, çalışkanlığıyla hepimizin gururu olan Hacılarlı hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz."

Hacılar ilçesinde projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinin butik bir ilçe olduğunu ancak niteliklerinin fazla olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kızıltepe diye bilinen bölgedeki Millet Bahçesi ile çalışmalarımız devam ediyor. Meydan projesi, kentsel dönüşüm projesi ile ilgili çalışmalarımız ve Hacılar'ımız ile Hisarcık arasındaki yolu plandaki şekliyle ve büyüklüğüyle açma yönünde çalışmalarımız sürüyor. Burada KASKİ'miz, elektrik şirketimiz, telekomumuz, doğalgazımızın alt yapı kuruluşlarımız gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Duvarların yapılması sürecinin ihalesini yaptık, inşallah bütün bu gelişmeler ve alt yapı işlemi tamamlandıktan sonra önümüzdeki sezonda asfaltı da yapmak suretiyle burada standartı yüksek bir yolumuzu hizmete açmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz, güzelliklerine güzellik katacağız."

Kayseri'de uyum kültürünün çok fazla olduğunu ve bu yüzden ilçelerle el ele ve omuz omuza olduklarını söyleyen Büyükkılıç, "İnşallah dayanışma içerisinde, bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretine çok sevindiğini belirterek, ilçeye katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. Özdoğan, "Çok değerli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ilçemize teşrif ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemize gerek bu yaz sezonu itibariyle, gerekçe önceki sezonda yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon da Hisarcık Yolu başta olmak üzere ilçemize değer kattıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanımın devam eden ihalelerimizi, ihale süreçlerini yakından takip ettiğini biliyorum. Her zaman yanımızda olması hasebiyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Hacılar'da
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da
Başkan Büyükkılıç Hacılar'da

Memduh Büyükkılıç, Bilal Özdoğan, Kayseri, Hacılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç Hacılar'da - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü         
11:34
Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor         
11:21
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler         
10:24
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 12:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükkılıç Hacılar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei