Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'ndeki laboratuvarlarda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri'de bazı sosyal paylaşım mecralarında içme suyu ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin konuşan Büyükkılıç, " Türk Akreditasyon Kurumu'ndan tam not alarak yetki belgesi verilen KASKİ laboratuvarlarımızda, her gün en az 100 noktadan, Kayseri'mizin içme suyu ile ilgili değişik bölgelerden sularımızı tahlil etmek üzere numune alınmakta. Bununla birlikte gerekli incelemeler yapılmakta. Bu yapılan incelemeler 198 ayrı parametre ve metotta akredite edilmiş laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmekte. Bu önemli bir çalışma. Türkiye'de 198 parametrede akredite olmuş, yetkilendirilmiş bir başka kamu laboratuvarı yok." ifadelerini kullandı.

KASKİ'nin yaptığı önemli çalışmalardan dolayı yetkilileri tebrik eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Zaman zaman sosyal medyadan sularımızın kirli olduğu ile ilgili bazı spekülasyonlar yapılıyor. Buradaki sorun bizden kaynaklı değil. Binaların depolarının yeteri kadar temizlenmemesinden kaynaklı bir durum. Binalardaki su depolarının temizlenmesi ve suyun buralarda kirletilmemesi konusunda yetkili kurumlarla birlikte çalışarak bu konunun üzerinde hassasiyetle durmaktayız. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyin konuşulmasına fırsat kalmaz. Genel müdürümüze, laboratuvar görevlilerimize ve tüm ekibimize gösterdikleri gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. İyi bir durumda olduğumuzu Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gururla söyleyebilirim. Kayseri'mizin her noktasında çeşmelerden rahatlıkla su içilebilir. Vatandaşımızın bahçesini sulamak için beklentisi var. Biz de buna karşılık vermek için uğraş veriyoruz. Ama bir sınırlama var. 15 tona kadar belirli bir fiyatımız var. 15 tondan sonra kademeden dolayı ister istemez fiyatlar artıyor. Burada da amaç, tasarruf sağlamak. Normalde 15 ton bir aileye yeter. Çünkü 1 kamyon su demek. Piyasada 0.5 litre su 1 lira. Bizde ise 1 tonu 5,19 lira. Tabi bu rakam kademeden dolayı farklılık gösterebiliyor."