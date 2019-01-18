Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç: "Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Üretim Merkezi Olacak"

Başkan Büyükkılıç: "Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Üretim Merkezi Olacak"

25 dakika önce

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesini gezerek incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Bakan Adayı Dr.

Başkan Büyükkılıç:
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesini gezerek incelemelerde bulunan Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Bakan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, sanayi siteleri, esnaf siteleri, organize sanayi ile üretim ve alış veriş merkezlerin açılması ile bölge şehir Kayseri'ye yeni misyon ve vizyon yüklediğini söyledi.

Kayseri ilinin bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri iç Anadolu'nun ve ipek yolunun tam ortasında olduğunu belirterek konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri'nin yüzde 50'sine hizmet veriyorduk. Bundan böyle Kayseri'nin tamamına hizmet vereceğiz. Yani Melikgazi'deki ekonomik canlılık, üretimdeki artış, istihdamın oluştuğu çalışmaları Kayserimizin tüm ilçelerine yaygınlaştıracağız. Melikgazi de organize sanayi bölgesinin gelişerek fabrikaların artması, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin kurularak gelişmesi, serbest bölgenin oluşması, büyük alış veriş merkezlerin Melikgazi de yer alması, esnaf sitelerin artması, arazi ve emlak değerlerin artması, istihdamın artması bir tesadüf eseri oluşmamıştır. Bu kadar olumlu yapı ve birliğin temelinde belediye yatırımların büyük önemi vardır. Melikgazi Belediyesi'nin planlı, gerçekçi ve akılcı yatırımları birçok olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Şimdi sıra bunu Kayseri sathına uygulamasına gelmiştir." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

Kayseri, Melikgazi, Mimarsinan, Güncel
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