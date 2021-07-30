Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karayolları Bölge Müdürü ve beraberindeki heyet ile şehrin ulaşım konularının tüm boyutlarıyla ele alındığı kapsamlı bir zirve gerçekleştirdi. Gerek şehir içi gerekse Kayseri karayollarındaki ulaşım güvenliği ve konforunu çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda, Büyükkılıç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve ilgili daire başkanları ile Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya ile yardımcılarından oluşan ekibi katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin 16 ilçesiyle birlikte uyum kültürü içerisinde hizmet, yatırım ve projeleri sürdürdüklerini ifade ederek, şehrin konforunu, güvenliğini ve estetiğini sağlamak amacıyla sürekli uyum kültürü ve ortak akıl toplantıları düzenlediklerini dile getirdi. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uyum kültürü içerisinde Büyükşehir Belediye'mizde gerektiğinde ilçe belediyelerimizle dayanışmalarını sürdürüyoruz. Kayseri bazında ya da Ankara bazında takip edilmesi gereken boyutlar olduğunu biliyoruz. Değerli bakanlarımıza, milletvekillerimize, dayanışarak, görüşerek bizlerde bu konuları paylaşarak çalışmalarımızı şehrimizin konforunu artırma, yol güvenliğini artırma, estetiğini sağlama ve vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanması açısından tüm boyutlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayseri bir geçiş noktasında, bölünmüş yol açısından, bu yolların standartlarının iyileştirmesi açısından, alternatif yolların üretilmesi açısından ve Kuzey Çevre Yolumuzun, Güney Çevre Yolumuzun iyileştirmesi açısından yollarımızın yeniden yapılandırıp, gözden geçirilmesi belediyenin yapacağı işler. En önemlisi uyum kültürü içerisinde projelerin birbiriyle çakışmaması, karşı karşıya gelmemesi. Bunların hepsi önem arz ediyor. Bütün bunların yanında kaynak konusunda da gerekli girişimlerimizin yapılması bizim için önem arz ediyor."

"GEÇMİŞİYLE, TECRÜBESİYLE GURURUMUZ OLAN KARAYOLLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Toplantıda, Kayseri'deki çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ve istişarelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün geçmişiyle ve tecrübesiyle hem ülke genelinde hem de Kayseri'de önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Başkan Büyükkılıç, "Karayolları Bölge Müdürümüz ve ekibi ile verimli bir toplantı yaptık, koordinasyon açısından son derece yararlı oldu. Bizimde katkı sağlayacağımız boyutlar açısından aldığımız notlar var. Gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu gerekse Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu Kayseri'miz ile ilgili her zaman sıcak bakışları ile bizleri yüreklendiriyorlar. Taleplerimize sıcak bakıyorlar. Onlara ve güzel ekiplerine teşekkür ediyor. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ