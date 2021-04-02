Başkan Büyükkılıç'tan kütüphane ziyareti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kütüphane Haftası dolayısıyla Merkez Kütüphane'de gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphane ziyaretinde Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Kütüphaneler Şube Müdürü Erhan Küp eşlik etti.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması ve ateşinin ölçülmesinin ardından kütüphaneye giren Büyükkılıç ve beraberindekiler, burada gençlerle bir süre sohbet etti.

Kütüphane Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla kütüphaneyi ziyaret ettiğini belirten Büyükkılıç, "Kitap okumanın, kütüphanelerin önemini vurgulamak için değerli milletvekilimizle, kadın kollarımızın kıymetli başkanıyla, gençlerimizle sizleri ziyaret ediyoruz. Hem hediye vereceğiz hem de bu anı paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kütüphanelere HES kodu ile girildiğini, kitapların dezenfekte edildiğini anlatan Büyükkılıç, gençlere içerisinde kitap, dezenfektan, maskenin de bulunduğu çanta hediye etti.