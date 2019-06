Başkan Çakmak Adıyaman'ın sorunlarını açıkladı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Adıyaman'da, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını çözmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın sorun ve sıkıntılarını dile getirerek açıklamalarda bulunan Başkan Çakmak, "Son günlerde ilimizde yaptığımız muhtar ve partili büyüklerimiz ziyareti sonrası Adıyaman'ın birçok sorununun olduğunu tespit ettik. Ekilebilir toprağı, suyu, doğası, kültürel mirası, tarihi ile çok güzel ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Adıyaman hiçbir alanda hak ettiği yerde değildir. Özellikle Adıyaman'ın bazı mahallelerinde kentsel dönüşüm projesinin bir an önce harekete geçilmesi, Altınşehir Mahallesi Gültepe Küme Evlerinde ikamet eden 13 ailenin 10 gündür devam eden susuzluk sorununun bir önce giderilmesi, merkez ve köylerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hızlandırılıp Kış aylarının ürkütücü manzaralarının yaşanmaması, haşere ilaçlanmasının düzenli yapılarak halkın rahat ettirilmesi, örneği olan muhtarlık binaları yapılmalı muhtarlar daha rahat ve güvenli ortamda hizmet edebilmeli, park bahçelerde düzeninin sağlanması ve güvenliğin arttırılarak halkın parklara daha huzurlu gidebilmesi, Adıyaman'a yakışır bir il kütüphanesi yapılması, Adıyaman trafiğine çözüm üretecek otoparklar yapılması, işsizliğin giderilmesi, iş adamlarının bir şekilde Adıyaman'a yatırım yapması ve istihdam oluşturacak iş yerleri açma konusunda valiliğin ve belediyenin ivedi bir şekilde çözüm üretmeleri ve genelde ise tütün yasağının ertelenmesine rağmen çevre illerde tütüne el koyularak halkın mağdur edilmesinin önüne geçilmesi beraberinde ekilebilir ve sulanabilir birçok verimli topraklarımız var iken Atatürk Barajından yeterince yararlanılması hususunda çözüm üretilmesi, ulaşımda ise Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kadar olan demiryolu bağlantı yollarının Adıyaman merkez ve Diyarbakır bağlantısının olabilmesi, komşu illerle otoban bağlantısının bir an önce yapılması, ilimizde bulunan dünya harikası olan Nemrut'un, Cenderenin, Perre Antik Kentin isimlerinin THY yollarında Uçaklara isimlerinin verilerek ve de ulusal ve yerel anlamda tanıtımlarının daha çok yapılarak Adıyaman turizmine katkı sağlanması ve esnafın kalkınması, eğitimde profesyonel bir kadro oluşturularak köklü bir çözüm sağlanması, hastanelerimizde gece yarısı kuyruğa girerek doktor bekleyen hastaların kuyruk ıstırabından kurtulup, doktor ve personel sayısının arttırılması, eski devlet hastanesinin bir an önce faaliyete geçirilmesi, esnaflarımız için kira, stopaj, SGK prim oranlarının asgari tutara indirilmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi, çiftçilerimizin desteklenmesi, KDV ve gelir vergisi oranları indirilmesi, yerel esnafa sahip çıkılması ve kesin çözüm üretilmesi hususunda yetkilileri göreve davet edip, Adıyaman'ın birlik ve beraberliğinin daha güzel safhalara getirilmesi konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek CHP Adıyaman İl Başkanı olarak takipçisi olacağımızı ve Adıyaman için her zaman ve her yerde mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

