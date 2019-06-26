BAŞKAN ÇALIK, LGS birincisini tebrik etti

Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye genelinde 1 milyon 30 bine yakın öğrencinin yarıştığı LGS'de, sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak adını Türkiye birincileri arasına yazdıran Hamza Furkan Sarıarslan'ı, eşi Zehra Çalık ile birlikte ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Sarıarslan ailesinin evinde gerçekleşen ziyarette, Beylikdüzü'nden bir öğrencinin Türkiye çapında elde ettiği bu başarının Beylikdüzü adına büyük bir başarı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Çalık, Sarıarslan'a, gelecekteki eğitim öğretim hayatında başarılar diledi. Başkan Çalık, Balzac'ın 'Goriot Baba' adlı kitabına "Beylikdüzü kentine yaşattığın bu mutluluğun her zaman sana da mutlulukları beraberinde getirmesini diliyorum. Çok başarılı bir iş insanı ve aynı zamanda iyi bir insan ve yurttaş olacağına eminim" yazarak günün anısına başarılı öğrenciye hediye etti.

Sarıarslan, LGS'de Beylikdüzü'nün Gururu Oldu

LGS Sınavı'nda, soruların tamamına doğru yanıt verip 500 tam puan alarak Beylikdüzü'nün gururu olan Hamza Furkan Sarıarslan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek "Çok güzel bir mutluluk oldu, benim için." dedi.