Başkan Çalkın'dan Kars'ta Ermeni algısı oluşturulmasına tepki

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Eskort sitesinden tanıştığı kadını, transseksüel olduğunu öğrenince parke taşıyla dövdü

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi