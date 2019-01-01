Başkan Can, 2019'a Çalışan Personelleri ile Girdi
32 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 2019 yılına başta Bilecik Belediyesi olmak üzere, kentin çeşitli kurumlarında çalışan personelleri ziyaret ederek girdi.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, 2019 yılına başta Bilecik Belediyesi olmak üzere, kentin çeşitli kurumlarında çalışan personelleri ziyaret ederek girdi.
Ziyaretlerinde çalışanlara kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Nihat Can, çalışanların yeni yılını tebrik etti. Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman
ve beraberindeki heyetin olduğu ziyaret kapsamında Bilecik Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
, 112 Çağrı Merkezi ile Ertuğrulgazi Mahallesi Polis
Amirliği Merkezi'ndeki çalışanları ziyaret etti.
Yeni yılın bütün güzellikleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "2019'a hoş geldin dediğimiz ilk saatlerde vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği için görevi başında olan kardeşlerimizin yeni yılını kutladık. Yeni yılın ilk saatlerinde itfaiye erlerimiz, emniyet mensuplarımızı, zabıta ekiplerimiz ve 112 acil hizmetleri personellerimizi ziyaret ettik ve görev başındaki kardeşlerimize işlerinde kolaylıklar diledik. Yeni yılın tüm insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Ziyaretlerinde çalışanlara hediyeler takdim eden Belediye Başkanı Nihat Can, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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