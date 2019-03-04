Başkan Can, Çocuklarla Tiyatro Oyunu Seyretti
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, her hafta pazar günleri ücretsiz sahne alan tiyatro oyununu çocuklarla birlikte seyretti.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, her hafta pazar günleri ücretsiz sahne alan tiyatro oyununu çocuklarla birlikte seyretti.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan Keloğlan Keleşoğlan
adlı tiyatro oyunu için salonlar doldu. Çocuklar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan Belediye Başkanı Nihat Can, çocuklarla tiyatro oyunu seyretti ve fotoğraf çektirdi. Bilecik Belediyesi olarak çocuklar için güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bunun devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can şunları söyledi: "Çocuklar sizleri çok seviyoruz ve sizler için güzel tiyatro oyunları ve sinema filmleri sunmaya devam edeceğiz. Sizler için ayrıca çok güzel projelerimiz var ve sizlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanız için eserler ortaya koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından her hafta pazar günleri çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunlarının, mart ayında da devam edeceğini kaydetti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:50 Kaynak: İHA
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