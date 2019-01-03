Başkan Can'dan Kızılay'ın Yeni Yönetimine Hayırlı Olsun Ziyareti
30 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Kızılay Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Kızılay
Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş ve yeni Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.
Kızılay Şube Başkanı Mefail Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, Kızılay'ın ülke ve dünya genelinde gerçekleştirdiği güzel çalışmalara değindi. Bilecik Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde güzel çalışmalara imza atacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Şehrimizin dinamiklerini oluşturan ve şu ana kadar birçok güzel hizmeti gerçekleştiren Kızılay Şubemizin Yeni Başkanı Mefail Ateş ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettik. Çalışmalarında kolaylıklar diledik. Devletimizin yurt dışındaki yüz akı ve yardım eli olduğu gibi ilimizde de birçok güzel ve anlamlı çalışmaya imza atan Kızılay Bilecik Şubemizin, Bilecik Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Güzel çalışmalarında paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Kızılay Şube Başkanı Mefail Ateş de Belediye Başkanı Nihat Can'a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, Kızılay rozeti taktı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:03 Kaynak: İHA
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