Son Dakika Haberleri: Başkan Can Esnaf ve Vatandaşların Talep ve Görüşlerini Dinledi

Başkan Can Esnaf ve Vatandaşların Talep ve Görüşlerini Dinledi

12 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek onların talep ve görüşlerini dinledi.

Başkan Can Esnaf ve Vatandaşların Talep ve Görüşlerini Dinledi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek onların talep ve görüşlerini dinledi.

Belirli aralıklarla ildeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can vatandaşların istek, sorun ve taleplerini dinleyerek, kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlıyor. Bilecik Belediyesinin şehir ve vatandaşlar için yapılan bütün çalışmalarını vatandaşların bilgisine ve beğenisine sunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, "Şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledik. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbıhal ettik. Bilecik'imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizlerde esnaf ve vatandaşımızın yanında olarak onların görüş ve önerilerini aldık çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:14 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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