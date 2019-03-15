Son Dakika Haberleri: Başkan Can Karadenizliler Derneği'nde

Başkan Can Karadenizliler Derneği'nde

2 saat önce

Bilecik Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'a yoğun ilgi oldu.

Başkan Can Karadenizliler Derneği'nde, System.String[]
Bilecik Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'a yoğun ilgi oldu.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, dernek üyelerine yeni çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın da olduğu ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Can; "Milletvekilim Selim Yağcı ve hizmet yolculuğuna birlikte çıkmaya niyet ettiğimiz arkadaşlarımızla birlikte güzel ülkemizin güzel insanları Bilecik Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldik, hasbihal ettik. Varlıkları ile büyük mutluluk duyduğumuz Karadenizli kardeşlerimize; vatandaşlarımızın teveccühü ile tekrar göreve geldiğimizde gerçekleştireceğimiz projeler hakkında detaylı bilgiler verdik" ifadelerini kullandı.

Dernek üyeleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:58 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:11:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Can Karadenizliler Derneği'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]