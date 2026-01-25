Başkan Candaroğlu Ankara'da Destek Aldı - Son Dakika
Başkan Candaroğlu Ankara'da Destek Aldı

Başkan Candaroğlu Ankara\'da Destek Aldı
25.01.2026 09:08
Arnavutköy'ün gelişimi için Ankara'da bakanlıklarla görüşmeler yapıldı, projelere destek sağlandı.

Arnavutköy'ün ulaşım, kentsel dönüşüm, sosyal politikalar ve ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda Ankara'da bir dizi üst düzey görüşme gerçekleştiren Başkan Mustafa Candaroğlu, ilçeye değer katacak projeler için güçlü destek aldı.

Başkan Mustafa Candaroğlu, Ankara programı kapsamında bakanlıklar ve üst düzey bürokrasiyle bir araya gelerek ilçenin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin projeleri ayrıntılı şekilde ele aldı. Görüşmelerde; Arnavutköy'ün hızlı nüfus artışı, gelişen konut ve sanayi alanlarıyla birlikte artan hizmet ihtiyacı doğrultusunda planlanan yatırımlar tüm boyutlarıyla gündeme getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılan görüşmede; Arnavutköy'de istihdamı güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar, iş gücü piyasasının desteklenmesi ve çalışanlara yönelik sosyal güvenlik uygulamaları ele alındı. İlçedeki genç nüfus ve üretim potansiyeli dikkate alınarak, istihdam odaklı projeler ve kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirilen görüşmede; Arnavutköy'ün ticaret, üretim ve yatırım alanlarındaki mevcut durumu masaya yatırıldı. İlçenin sanayi ve lojistik avantajları doğrultusunda ekonomik yapıyı güçlendirecek projeler, yatırım ortamının geliştirilmesi ve ticari hareketliliğin artırılmasına yönelik başlıklar üzerinde duruldu.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirilen görüşmede; Arnavutköy'de gençlere ve spor altyapısına yönelik devam eden ve planlanan projeler ele alındı. İlçede spor tesislerinin artırılması, gençlerin sportif ve sosyal gelişimini destekleyecek yatırımlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülebilecek iş birliği başlıkları değerlendirildi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ile yapılan temaslarda; kentsel dönüşüm süreçleri, çevre yönetimi ve planlanan büyük ölçekli projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Arnavutköy'ün sağlıklı, planlı ve sürdürülebilir bir şehir kimliği kazanması amacıyla yürütülen çalışmalar ve dönüşüm alanlarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Bakanlıklarla çok boyutlu iş birliği görüşmeleri

Ankara programı kapsamında Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez ile yapılan görüşmede; kamu taşınmazlarına ilişkin süreçler, ilçeyi ilgilendiren alanlar ve planlama başlıkları ele alındı. Ayrıca Adil Yıldırım ile Arnavutköy'ün orta ve uzun vadeli hedefleri, stratejik planlama süreçleri ve kurumsal koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Zafer Tarıkdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmede ise aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar, çocuklar, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet projeleri ele alındı; yerel ve merkezi idare arasında yürütülebilecek iş birliği alanları değerlendirildi.

Ankara temasları kapsamında ayrıca Hakan Gedikli ziyaret edilerek tapu ve kadastro süreçleri, mülkiyetle ilgili teknik başlıklar ve Arnavutköy'ü ilgilendiren planlama konuları ele alındı.

Program çerçevesinde Erol Ökten ile yapılan görüşmede; sanayi yatırımları, kurumsal işleyiş ve Arnavutköy'ün üretim altyapısını güçlendirecek başlıklar değerlendirildi.

Başkan Candaroğlu'nun Ankara ziyaretleri kapsamında Osman Boyraz ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Arnavutköy'ün ulaşım altyapısına ilişkin ihtiyaçlar ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Gerçekleştirilen temaslar doğrultusunda Arnavutköy'ün farklı alanlardaki ihtiyaçları ve planlanan projeleri ilgili kurumlara ayrıntılı şekilde aktarılırken, ilçeye yönelik çalışmaların merkezi idareyle eşgüdüm içerisinde ilerlemesine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Ankara programı, Arnavutköy'ün gelişim sürecine katkı sunacak kapsamlı bir çalışma trafiğiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ankara, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

