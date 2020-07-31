Başkan Çelik cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Her bayram farklı bir mahallede bayram namazına katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik , Kurban Bayramı namazını Sarıalan Mahallesinde ki Sarıbeyler Camiinde kıldı. Başkan Çelik'e oğlu Fatih Çelik 'te eşlik etti. Namaz öncesinde Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri bayram namazı öncesinde vatandaşlara dezenfektan sıkarak maske dağıttı. Bayram namazının kılınmasının ardından Başkan Çelik, Cami bahçesinde sosyal mesafe kurallarını gözeterek vatandaşlarla bayramlaştı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:55

Kaynak: İHA

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