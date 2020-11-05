Başkan Çerçi'den yeni kurum müdürlerine ziyaret - Son Dakika

Başkan Çerçi'den yeni kurum müdürlerine ziyaret

05.11.2020 13:47
Başkan Çerçi'den yeni kurum müdürlerine ziyaret, System.String[]

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni görevlerine atanan kurum müdürlerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni görevlerine atanan kurum müdürlerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Souksu, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü görevine atanan Ömer Karakuş ile Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atanan Eyüp Gül'ü ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Belediye olarak her kurum ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Çerçi ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Yunusemre ilçemizde tüm kurumuzla istişare halindeyiz. Uyum içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bizler de görevlerine yeni atanan Yunusemre İlçe Milli Eğitim, Yunusemre İlçe Sağlık, Yunusemre İlçe Emniyet ve Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlerimizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Çerçi'den yeni kurum müdürlerine ziyaret
Başkan Çerçi'den yeni kurum müdürlerine ziyaret
Başkan Çerçi'den yeni kurum müdürlerine ziyaret
Başkan Çerçi'den yeni kurum müdürlerine ziyaret

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Manisa, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çerçi'den yeni kurum müdürlerine ziyaret - Son Dakika


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