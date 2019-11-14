Başkan Çerçi Yunuskent'te incelemede bulundu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Akgedik Yunuskent Projesi 2. etabında incelemelerde bulundu.



Türkiye'nin en güzel toplu konut projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabında sona yaklaşılıyor. Yatay mimari, mahalle konseptiyle hayata geçirilen proje beğeni topluyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bölgede inşaatında sona yaklaşılan ilkokulu ve ortaokulu da gezen Başkan Mehmet Çerçi, okulların 2. yarıyılda eğitim-öğretime başlaması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Projenin ilk kısmında sona yaklaşıldığını anlatan Başkan Çerçi, hak sahiplerine teslim tarihini önümüzdeki günlerde duyuracaklarını belirtti. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Çerçi'ye Başkan Yardımcıları Mustafa Irmak, Musa Dirik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Belediye Meclis Üyesi Cemal Kutlar, Başkan Danışmanı M. Emin Sofuoğlu eşlik etti.



Hak sahipleriyle bir araya geldi



Bin 101 konuttan oluşan ilk etabı da gezen Belediye Başkanı Çerçi, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mehmet Çerçi, talep ve sıkıntıları dinledi.



İki kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1503 konut, 25 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık merkezi, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak. - MANİSA