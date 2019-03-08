Başkan Çerçioğlu, Köşklü Kadınlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü buluşmasında kadınlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü buluşmasında kadınlarla bir araya geldi.



İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna ile CHP Parti Meclis üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da eşlik ettiği etkinlikte konuşan Başkan Çerçioğlu "Veli Başkan'ın bütün projelerinin arkasındayım. Biz kazandığımızda siz kadınlarımız kazanacak" dedi.



Yüzlerce Köşklü kadının destek vermek ve Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldiği buluşmada konuşan Başkan Çerçioğlu, sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Başkan Çerçioğlu, Başkan Tuna'nın yapma sözü verdiği kadın dinlenme evine de destek vereceklerini söyleyerek "Bir benzerini Koçarlı'da açtığımız kadın dinlenme evinde kadınlarımız yeni şeyler öğreniyor ve yaptıkları işleri satıyor. Kadınlarımız böylelikle hem kendilerinin hem de çocuklarının harçlıklarını çıkarıyor. Ben bu projede üzerime düşen her şeyi yapacağım" diye konuştu.



Türk kadınının çalışkan olduğunu vurgulayan Başkan Çerçioğlu "Biz kadınlar her işi yapabiliriz. Yeter ki imkan sunulsun. Aydın genelinde üretilen çiçeklerimizi Çineli kadınlarımız üretiyor. Amacımız hanım kardeşlerimize yeni iş imkanı sağlamak. Bunu birçok ilçemizde gerçekleştirdik. Veli Başkan'dan da sözünü aldık. Çünkü Aydın'ın, Köşk'ün en büyük sorunu işsizlik. Bizim projelerimiz ayakları yere basan, insanlara destek olacak projeler" dedi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Köşk'e 29 milyon lira yatırım yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Önümüzdeki dönemde Veli Başkan'la uyum içerisinde çalışacağız" ifadesini kullandı.



Buluşmada Eşref Gürpınar adlı yerel sanatçı, Başkan Çerçioğlu için kendisinin bestelediği "Topuklu Efe" adlı şarkıyı seslendirdi. Başkan Çerçioğlu Gürpınar'a bestelediği ve seslendirdiği şarkı için teşekkür etti. - AYDIN

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