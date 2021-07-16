15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pursaklar'da meydanlarda anıldı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pursaklar'da meydanlarda anıldı

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pursaklar Belediyesinin hazırladığı organizasyonla 5. yıl dönümünde anıldı. Etkinlik de Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sohbetler yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Pursaklar Şehitlik Meydanı'nda gerçekleşti. Etkinliğe Kuran tilaveti, Mustafa Karataş'ın 15 Temmuz ile ilgili sohbeti, Murat Belet'in ilahileri ve Talha Bora Öge'nin şiir dinletisi ile devam etti. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte açılış konuşmasını Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin yaptı.

" Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir"

Konuşmalarının başında başta 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitleri minnetle anan Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Bugün devlet ve millet hayatımızda gördüğümüz 15 temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümünde bir aradayız. Hain kurşun ve bombalar ile şehitler kervanına katılan 251 şehidi anıyorum. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık tarihimize bakmak gerekir. 15 Temmuz'u anlamak için Malazgirt'ten beri vatanımızı nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu bilmemiz gerekir. Cumhurbaşkanımızın çağırısıyla her kesimden her mezhepten insanıyla Türkiye'nin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bugün ilk programı yaptığımız şehitlik meydanını da bütün şehitlerin aziz ruhuna armağan edelim" ifadelerine yer verdi.