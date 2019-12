Başkan Çınar, gençlerle bir araya geldi

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, üniversite öğrencileri ile yaptığı istişare toplantısında " Türkiye'nin güçlü yarınlarını hep birlikte oluşturacağız" dedi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde okuyan öğrencilerle Gedik Kültür Merkezindeki Şark Odasında düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.



Öğrencilerin belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili sorularını cevaplayıp, beklenti ve isteklerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız belediyemiz hizmetlerine de pozitif güç vermektedir. İlçemizin sosyal-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Buluşmada genç katılımcılar, düşüncelerini özgürce dile getirme imkanı buldu. Toplantımızda bir yandan gençlerin istek ve dileklerini dinlerken, bir yandan da son yıllarda ki yatırımlarla bölgesinde sınırlı kalmayarak ülke çapında yakından tanınan Yeşilyurt'ta ki büyük değişimi konuştuk. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek, onları iyi donatabilirsek, onları araştıran, sorgulayan, dünya meselelerini takip eden, tartışan, teknolojiyi gerektiği kadar kullanabilen gençler haline getirebilirsek ülkemizi daha güzel ve müreffeh bir geleceğe taşıyabiliriz. " ifadelerini kullandı.



Yeşilyurt Belediyesi olarak 5,5 yıllık hizmet dönemlerinde gençleri daha fazla geliştirmek ve yetiştirmek adına devasa yatırımlar yapıp, projeler uyguladıklarına dikkat çeken Çınar, "Her ortamda gençlerimizle bir araya geldik ve onlara değer verdiğimizi sürekli ifade ettik. Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak mutlaka gençler ile istişare yapmalı ve onlara fırsat vermeliyiz. Spordan eğitime, kültürel faaliyetlerden sanatsal faaliyetlere kadar her alanda gençlerimizi destekledik ve onlar için projeler ürettik. Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezimizde üniversite öğrencilerine yönelik ek ders programları düzenliyoruz, Üniversitelerdeki Sanat Topluluklarıyla çok güzel organizasyonlar yapıyoruz, bununla birlikte ilçemizin farklı bölgelerinde ki eğitim merkezlerimiz de her an emrinizdedir. Bir milleti millet yapan temel değerlerin başında milli ve manevi değerleri ile genç nüfusu gelmektedir. Sizlere tavsiyem; dış güçlere figüran olmamak, vatana ve millete hayırlı insan olmak için tarih şuuruna sahip, milli ve manevi değerlerini bilen, benimseyen ve yaşayan gençler olmalısınız. Türkiye % 60 oranında genç ve pırıl pırıl bir nüfusa sahiptir. Bizim gençlerimiz batının değerlerine, özentilerine ve yaşam tarzına kendini kaptırmamalıdır. Kendinizi yetiştirme yolunda iyi bir üniversite bitirmek elbette çok önemlidir. Fakat iş hayatına atılmadan önce öğrencilik yıllarınızda fırsatları ve zamanınızı daha verimli şekilde değerlendirin. Hayatın her aşamasında daha sosyal daha donanımlı bir şekilde iş hayatına hazır olmanız sizlere büyük avantajlar sağlayacaktır. Gençlerimizin kültürel, sanatsal, spor ve sosyal faaliyetlerde bulunması, milli ve manevi değerlerimiz ışığında topluma yararlı bireyler olarak katılmalarını sağlamak adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin farklı düşünceleriniz ve önerileriniz yolumuzun aydınlanmasına neden olmaktadır. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum, sizleri her fırsatta destekleyen bir Yeşilyurt Belediyesi olduğunu asla unutmayın. Gerek İnönü Üniversitemiz gerekse de Turgut Özal Üniversitelerimizle çok güzel diyaloga sahibiz, her türlü konuda işbirliği yapmaya, çalışmalarınıza destek vermeye hazırız. Rabbim bütün hayallerinizi yaşama fırsatı sizlere versin. Yolunuz da bahtınız da geleceğiniz de açık olsun. Bugün ki organizasyonu düzenleyen Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz ile Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı İdarecilerine, güzel ve faydalı düşüncelerini bizimle paylaşan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.



Başkan Çınar, söyleşi sırasında; Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısı, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, Tarihi Konakların Restorasyonları, Millet Kıraathaneleri, Sosyal Yaşam Alanları, Evde Bakım Hizmetleri, Kültür ve Gençlik Merkezlerinin yanı sıra kadınından gencine, yaşlısından dezavantajlı gruplara kadar geniş yelpazede gerçekleşen 'insan odaklı' hizmetler hakkında bilgiler paylaştı.



Çınar, öğrencilerden bütün yatırım alanlarını gezmelerini ve yerinde incelemelerini tavsiye etti. - MALATYA