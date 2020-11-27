Başkan Çolakbayrakdar KAPTAR üyelerini kabul etti - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kapadokya Organik Tarım Üreticiler Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ve yönetimini kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayraktar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirtti

İnsan odaklı toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bizler insana hizmet eden belediyecilik anlayışının yanı sıra insan sağlığını ön planda tutan her türlü işlevi en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Organik pazara yaklaşımımız da insan sağlığına verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Özellikle Kayseri genelinde yapılan tarım ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Ata tohumu siyez ve gacer buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimizle Türkiye'ye örnek olduk. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra KAYÇEV'de üretmiş olduğumuz organik gübre ile de üreticilerimize ciddi manada destek sağlıyoruz."

Bekyürek ise organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek olan ve üretici ile tüketicinin bir araya gelmesinde büyük katkı sağlayan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan'daki Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın her geçen yıl artan başarısı ile sezonu kapattığını aktaran Bekyürek, 2020 verilerine göre, 160 ton organik ürün satıldığını ve 722,5 bin lira ciro elde edildiğini kaydetti.