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Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi - Son Dakika

Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi

26.12.2021 13:41
Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi

Son dakika gündem haberi: Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin uygulanacağı Barış Bulvarı Kavşağı, Çatalarmut İç Kavşağı ve Anadolu Bulvarı'nda devam eden geometri düzenleme, çevre düzenleme ve sinyalizasyon altyapı çalışmalarını ile Tekkeköy'de beton yol öncesi taş tahkimat ve dalgakıran çalışmalarını yerinde inceledi.

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile Tekkeköy ilçesindeki altyapı çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Demir, Samsun'un 2022'de de yatırımlarına hızla devam edeceğini, Türkiye'ye örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini aktardı.

Demir, altyapı yatırımlarını önümüzdeki yıl da en verimli şekilde hayata geçirmek için planlama yaptıklarını, 946 mahallenin yol ve su problemini 5 yılda çözeceklerinin sözünü verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür 5 yıl olmadan bitiriyoruz. 2024 yılına kadar bu sözü vermiştik, 2021'de bitti. 2022'de de aynı hızla ve aşkla çalışmalarımızı yapacağız. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte güzel bir sinerji yakaladık."

Türkiye'de örnek uygulamaları hayata geçirdiklerine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Şu an kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağız. İlçelerde de çok güzel işler yaptık. Önümüzdeki süreç çok önemli. Devlet yönetmek zor iştir. Her babayiğidin harcı değil, feraset ister. Samsun nereden nereye geldi. Hem merkezi hükümetimizin hem de yerel yönetimler olarak bizim birçok yatırımımız önümüzdeki dönemde hayata geçecek. Birlikte Samsun'u geleceğe taşıyacağız."

Demir'e Genel Sekreter İlhan Bayram, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar eşlik etti.

Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi
Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi
Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi
Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi
Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi
Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi
Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi

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Mustafa Demir, Tekkeköy, Hisarcık, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yatırımları inceledi - Son Dakika


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