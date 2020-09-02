Başkan Demirtaş'tan zabıtalara anonslu tebrik - Son Dakika

Başkan Demirtaş'tan zabıtalara anonslu tebrik

Başkan Demirtaş'tan zabıtalara anonslu tebrik İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, zabıta teşkilatının 194. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle telsizle anons yaparak tüm zabıtaların haftasını kutladı.

Başkan Demirtaş'tan zabıtalara anonslu tebrik

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, zabıta teşkilatının 194. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle telsizle anons yaparak tüm zabıtaların haftasını kutladı.

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası, çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Kamu düzenini sağlayan, kanunların kendisine verdiği yetkilerle düzeni sağlayan belediyenin kolluk kuvveti zabıta memurları, bu günde tebrikleri kabul ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da belediyede çalışan zabıtaları unutmadı. Makam odasında eline zabıta telsizini alan Başkan Demirtaş, anons geçerek zabıtların haftasını kutladı ve görevlerinde başarı diledi.

Zabıtaların haftasını kutladıktan sonra anons yapan Necattin Demirtaş, "Değerli mesai arkadaşlarım. Zabıta Haftanızı kutluyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı görevler diliyorum. İlçemizin güven ve refahı için hepiniz çok önemlisiniz. Tüm zabıtalarımıza başarılı görevler diliyorum" dedi. Telsizden anonsu duyan zabıtalar da Başkan Demirtaş'a karşılık vererek, teşekkürlerini ilettiler.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçe genelinde yaşam kalitesinin her geçen gün artmasında zabıta personelinin büyük emeği olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, zabıtanın önemine değinerek, şunları söyledi:

"Yaptığı uygulama ve denetimlerle halkımızın esenliği için çalışan zabıta personelimiz kentimizin huzurlu bir kent olmasında büyük rol oynamaktadır. Günün 24 saati her an vatandaşımıza bir telefon kadar yakın olarak hizmetin olduğu her alanda görev almaktadır. İlkadım Belediyesi olarak biz de devamlı kendini geliştiren, dinamik yapıya sahip ve disiplinden ödün vermeyen bir çalışma anlayışı ile zabıta teşkilatının saygınlığına yakışır çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta İlkadım Belediyesi Zabıta Teşkilatımız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Başkan Demirtaş'tan zabıtalara anonslu tebrik

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demirtaş'tan zabıtalara anonslu tebrik - Son Dakika

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