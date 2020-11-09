Başkan Dinçer, "Kızılay her zaman ülkemizin yanında olmuştur" - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kızılay Şube Başkanı Yusuf Öztürk'ü ziyaret ederek, pandemi sürecinde Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızılay Aksaray Şubesinde gerçekleşen görüşmede Yerel yönetimlerle Sivil Toplum Kuruluşlarının koordineli olarak çalışması ile pandemi sürecinde çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğinin üzerinde duruldu. Kızılay Şube Başkanını ve yönetim kurulu üyelerini Kızılay'a ait hizmet binasında Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kızılay'ın her türlü felakette ve afette ülkemizin yanında olduğunu söyledi. Yerel yönetimler olarak Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği içerisinde birçok zorluğun üstesinden geldiklerinin altını çizdi. Kızılay'ın hayata geçireceği her türlü çalışmayı belediye olarak desteklediklerini belirtti. - AKSARAY